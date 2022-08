Bove saluta l’Avellino | ufficiale l’accordo con il Crotone

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Davide. Dopo appena un anno dal suo arrivo in Irpinia, il difensore passa a titolo definitivo al. Il classe ’98 sigla un biennale con opzione per il terzo anno con il club rossoblu. Ecco la nota della società irpina: ” L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Football Club, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Davide– si legge nel comunicato – La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NunzioMarrazzo : Avellino. Bove saluta, ufficializzata la cessione al Crotone ???????? #Avellino, #Bove, #Calcio, #DAgostino,… - ottopagine : Avellino, Bove saluta: va al Crotone. Sfuma Stanga #Avellino -

sportcampania

Avellino . Un accordo lampo con il Crotone per salutare Avellino. Si è consumato tutto così in fretta l'addio di Davide, assolutamente impensabile fino a qualche settimana fa. Il calciatore di Cervinara, in scadenza tra un anno, ha preferito non rinnovare e stessa sorte sembra destinata per Alberto Dossena. Due di ...La Salernitanadi fatto la sua permanenza in A. Tabellino ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui ... A disposizione: Fuzato, Maitland - Niles, Vina, Mancini, Spinazzola, Diawara,. Allenatore: Mourinho ... Avellino. Bove saluta, ufficializzata la cessione al Crotone Cambio al vertice nel reparto operativo dei carabinieri, dove saluta il tenente colonnello Stefano Bove (destinato ad altro incarico all’estero) per far posto al nuovo arrivato, il pari ruolo Aniello ...