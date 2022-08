Borsa | Milano chiude poco mossa a +0 | 11%

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - Corriere : Exor, la cassaforte degli Agnelli-Elkann lascia la Borsa di Milano: trasloca ad Amsterdam - MilanoFinanza : Borsa, Milano chiude piatta (+0,1%). Pesano i dati macro su frenata crescita pil - 24ORERadiocor : Borsa: l'Europa frena nel finale, a Milano (+0,1%) balza Generali prima dei conti - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -

Tra le small - cap di, grande giornata per Eurotech , che mette a segno un rialzo del 7,05%. Rialzo marcato per Fullsix , che archivia la sessione in utile del 3,39% sui valori precedenti. ...La migliore e' ancora una volta, anche se chiude a un soffio dalla parita' (+0,1%), trainata sempre dall'effetto trimestrali, la cui tenuta ha sorpreso in positivo i mercati. A passo svelto ...(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, la prima del mese di agosto. Anche la borsa di Milano, che per la prima parte di seduta era stata in corsa ...Exor (-3,7%) paga addio a Piazza Affari. Gas oltre 200 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - Il rallentamento della manifattura e il tonfo del petrolio, in scia ai dubbi sulla ten ...