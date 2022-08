Bonus padri separati da 800 euro: ecco a chi spetta, come fare domanda e i requisiti (Di lunedì 1 agosto 2022) Buone notizie per i papà separati e in difficoltà economiche. La Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha firmato il decreto, che di fatto dà il via libera al Bonus di 800 euro, un aiuto per i genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento. Ma ecco come fare domanda, a chi spetta e quali sono i requisiti essenziali. Cos’è il Bonus per i padri separati “Il Bonus per i padri separati anticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti, ma è stato necessario modificarla per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Buone notizie per i papàe in difficoltà economiche. La Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha firmato il decreto, che di fatto dà il via libera aldi 800, un aiuto per i genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento. Ma, a chie quali sono iessenziali. Cos’è ilper i“Ilper ianticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti, ma è stato necessario modificarla per ...

