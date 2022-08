Bonus genitori separati fino a 800 euro, in arrivo il decreto: come funzionerà (Di lunedì 1 agosto 2022) Durante la conversione in legge del decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), le Commissioni Finanze e Lavoro, riunite, avevano approvato un emendamento a firma Lega che istituisce il Bonus per genitori separati, un assegno mensile fino a 800 euro che aiuterà i genitori separati in difficoltà economiche a pagare gli assegni di mantenimento per ex coniugi e figli. Stando a quanto anticipato da Il Messaggero, il decreto attuativo della misura sarebbe stato definito e sarebbe quindi in arrivo, con diversi mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il Bonus per genitori separati, tra l’altro, non era una novità. Durante la conversione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 agosto 2022) Durante la conversione in legge delFiscale (-legge 21 ottobre 2021, n. 146), le Commissioni Finanze e Lavoro, riunite, avevano approvato un emendamento a firma Lega che istituisce ilper, un assegno mensilea 800che aiuterà iin difficoltà economiche a pagare gli assegni di mantenimento per ex coniugi e figli. Stando a quanto anticipato da Il Messaggero, ilattuativo della misura sarebbe stato definito e sarebbe quindi in, con diversi mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Ilper, tra l’altro, non era una novità. Durante la conversione ...

