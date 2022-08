Bonus 200 euro per lavoratori occasionali | ecco come ottenerlo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 agosto 2022) C'è ancora la possibilità di fare istanza di richiesta all' INPS per ottenere ildi 200per tutti iautonomie i collaboratori coordinati continuativi.presentare la domanda. Per tutti iiscritti alla gestione separata dell' INPS (parasubordinati o autonomi) è possibile fare richiesta per l'erogazione deldi 200una tantum che deve essere presentata attraverso il portale ufficiale dell'ente. Per prima cosa bisogna controllare i requisiti d'accesso alla suddetta domanda per ogni tipo di lavoratore. Requisiti necessari per la domanda Per il collaboratore coordinato continuativo (sigla co.co.co) è necessario: Un contratto attivo dal 18 maggio ...