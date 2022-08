Bonetti: “Firmato il decreto per il bonus padri separati” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Il bonus per i padri separati oggi anticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti ma è stato necessario modificarla per renderla applicabile e equa verso tutti i figli di coppie separate. In questo modo riusciamo a erogare queste risorse necessarie ai ragazzi. Felice di aver portato a compimento questa misura firmando nel mese di luglio la proposta di decreto”. E’ quanto ha dichiarato all’agenzia di stampa Ansa la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Ilper ioggi anticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti ma è stato necessario modificarla per renderla applicabile e equa verso tutti i figli di coppie separate. In questo modo riusciamo a erogare queste risorse necessarie ai ragazzi. Felice di aver portato a compimento questa misura firmando nel mese di luglio la proposta di”. E’ quanto ha dichiarato all’agenzia di stampa Ansa la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena(foto). L'articolo L'Opinionista.

