Bombe su Mykolaiv, morto il magnate del grano ucraino Oleksiy Vadaturskyi. Il politico russo Anatoly Chubais ricoverato: “Un malore” (Di lunedì 1 agosto 2022) Nella notte razzi e missili hanno colpito la città di Mykolaiv, a sud dell’Ucraina. Due i morti, come denuncia il sindaco Oleksandr Senkevych: è stato ucciso Oleksiy Vadaturskyi, 74 anni, proprietario della più grande compagnia di commercio di grano Nibulon e sua moglie Raisa. E, secondo Mikhaylo Podolyak, consigliere d Zelensky, non è un caso: “Non è stato un incidente, ma un omicidio deliberato ben congegnato e organizzato”, ha scritto su Telegram. Il raid è stato condannato anche dal presidente ucraino, secondo il quale ”oggi ha avuto luogo uno dei bombardamenti più brutali di Mykolaiv e della regione durante l’intero periodo della guerra su vasta scala. Decine di missili e razzi. Gli occupanti hanno colpito edifici residenziali, scuole, altre infrastrutture sociali e strutture ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Nella notte razzi e missili hanno colpito la città di, a sud dell’Ucraina. Due i morti, come denuncia il sindaco Oleksandr Senkevych: è stato ucciso, 74 anni, proprietario della più grande compagnia di commercio diNibulon e sua moglie Raisa. E, secondo Mikhaylo Podolyak, consigliere d Zelensky, non è un caso: “Non è stato un incidente, ma un omicidio deliberato ben congegnato e organizzato”, ha scritto su Telegram. Il raid è stato condannato anche dal presidente, secondo il quale ”oggi ha avuto luogo uno dei bombardamenti più brutali die della regione durante l’intero periodo della guerra su vasta scala. Decine di missili e razzi. Gli occupanti hanno colpito edifici residenziali, scuole, altre infrastrutture sociali e strutture ...

