Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Bollettino della Regione Campania per la giornata di lunedì 1 agosto, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Si rinnova l’appuntamento con i dati della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco l’aggiornamento delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti forniti dalla Regione. oggi si registrano 1.602 nuovi contagi, 4 morti, 1.266 tamponi molecolari, 22 (0) in terapia intensiva, 625 (-11) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Si rinnova l’appuntamento con i dati della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco l’aggiornamento delle ultime 24 ore in merito aforniti dalla Regione.si registrano 1.602 nuovi, 4, 1.266 tamponi molecolari, 22 (0) in terapia intensiva, 625 (-11) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

