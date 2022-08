Blonde: è già polemica per il nuovo film con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'uscita del trailer, Blonde ha già dato vita ad una serie di polemiche online: molti utenti credono che la pellicola con Ana de Armas finirà per sfruttare l'immagine di Marilyn Monroe. Blonde, il film su Marilyn Monroe che uscirà entro la fine dell'anno su Netflix, ha già suscitato molte polemiche: con Ana de Armas nei panni della leggenda del cinema, la pellicola pubblicizzata come "per soli adulti" è stata ritenuta inadatta a chiunque abbia meno di 17 anni a causa dei contenuti sessuali espliciti. Il regista Andrew Dominik ha affermato che non sta facendo un film che "si candida a una carica pubblica" e "se al pubblico non piace, questo è il fottuto problema del pubblico". Blonde ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'uscita del trailer,ha già dato vita ad una serie di polemiche online: molti utenti credono che la pellicola con Ana definirà per sfruttare l'immagine di, ilsuche uscirà entro la fine dell'anno su Netflix, ha già suscitato molte polemiche: con Ana deneidella leggenda del cinema, la pellicola pubblicizzata come "per soli adulti" è stata ritenuta inadatta a chiunque abbia meno di 17 anni a causa dei contenuti sessuali espliciti. Il regista Andrew Dominik ha affermato che non sta facendo unche "si candida a una carica pubblica" e "se al pubblico non piace, questo è il fottuto problema del pubblico"....

