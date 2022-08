Beppe Grillo lancia l’album degli zombie (Di lunedì 1 agosto 2022) “Da oggi in tutte le edicole!”. Beppe Grillo, in un post su Facebook, annuncia l’uscita dell’album degli zombie”, corredato dalle foto di tutti gli ex parlamentari M5S che hanno lasciato il Movimento. Tra le foto tessera pubblicate sui social, spiccano quella di Luigi Di Maio, Davide Crippa, Federico D’Incà e Laura Castelli. “In edicola: con 4 bustine l’album è in regalo!”, aggiunge il fondatore M5S. Sui social e sul blog del fondatore del M5S Beppe Grillo i volti dei transfughi M5S diventano figurine “Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole” scrive ancora Beppe Grillo sul suo blog in un post dal titolo “L’Italia si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) “Da oggi in tutte le edicole!”., in un post su Facebook, annuncia l’uscita del”, corredato dalle foto di tutti gli ex parlamentari M5S che hanno lasciato il Movimento. Tra le foto tessera pubblicate sui social, spiccano quella di Luigi Di Maio, Davide Crippa, Federico D’Incà e Laura Castelli. “In edicola: con 4 bustineè in regalo!”, aggiunge il fondatore M5S. Sui social e sul blog del fondatore del M5Si volti dei transfughi M5S diventano figurine “Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole” scrive ancorasul suo blog in un post dal titolo “L’Italia si ...

riotta : La diaspora dei grillini ha, con le inevitabili conseguenze politiche e sprazzi grotteschi da cinepanettone, un tra… - DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - sebmes : Beppe Grillo annuncia che il limite dei due mandati non si tocca, “è una luce nelle tenebre”. Ciao Paola Taverna,… - fferrant : @beppe_grillo non trovo Toninelli, Conte e tanti altri ... - AchilleGiglio : @beppe_grillo Sei già cadavere il tuo interesse e scopo è assicurarti i 300.000,00 euro. -