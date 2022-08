Bentivoglio | ' Bello essere qui | è fantastico' - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 1 agosto 2022) Fabriziosul palco di Castiglion Fiorentino per l'incontro in piazza di Simona Santi Laurini CASTIGLION FIORENTINO "E' davvero un postoe bellissimo". Non è parco di aggettivi ...

Non è parco di aggettivi Fabrizio, quando arriva al Piazzale del Cassero per la serata al Castiglioni Film Festival. Sarà per la sua continua ricerca della perfezione nell'espressione o .... I finalisti di questa edizione provengono dalla Lombardia, Veneto, Liguria, Umbria, ... Sociologia Giuridica " Seconda Università di Napoli Pasquale Di" giornalista televisivo e ... Bentivoglio: "Bello essere qui, è fantastico" L’attore preso dalla zona ("Non la conoscevo"). "Amo incontrare il pubblico e i ruoli dove i colpi bassi diventano occasioni di riscatto" ...