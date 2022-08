Benfica | Weigl potrebbe tornare in Bundesliga

TUTTO mercato WEB

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca di Bild, un nome seguito con interesse dai giallorossi sarebbe ancora quello di Julian, di proprietà delcon cui ha un ...Dal Portogallo sottolineano, inoltre, come manchino solo gli ultimi dettagli prima del trasferimento al. A Lisbona, Gotze ritroverebbee Schmidt e avrebbe, inoltre, la possibilità di ... Ritorno in Bundesliga per Weigl Eintracht e 'Gladbach pensano al centrocampista tedesco Die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison geht in die heiße Phase. Die Teams sind nur noch zwei Runden vom Millionen-Geschäft in Europas größtem Vereins-Wettbewerb entfernt. Jetzt gre ...Come riportato da A Bola, importante quotidiano portoghese, il Benfica a centrocampo sta monitorando con attenzione la situazione legata a Fredrik Aursnes del Feyenoord. Il centrocampista ...