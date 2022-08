Belotti Roma, i giallorossi fanno sul serio: trovato l’accordo! (Di lunedì 1 agosto 2022) Belotti Roma, ora si fa sul serio: i giallorossi hanno trovato l’accordo economico con l’attaccante! Le ultime La Roma avanza a grandi passi per l’acquisto di Andrea Belotti. I giallorossi, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, avrebbero trovato l’accordo con l’attaccante attualmente svincolato. I capitolini avrebbero convinto il Gallo grazie ad un contratto da 2,8 milioni più bonus a salire per i prossimi tre anni. Il tutto dovrebbe essere formalizzato quando uscirà un attaccante dalla Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), ora si fa sul: ihannol’accordo economico con l’attaccante! Le ultime Laavanza a grandi passi per l’acquisto di Andrea. I, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, avrebberol’accordo con l’attaccante attualmente svincolato. I capitolini avrebbero convinto il Gallo grazie ad un contratto da 2,8 milioni più bonus a salire per i prossimi tre anni. Il tutto dovrebbe essere formalizzato quando uscirà un attaccante dalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Belotti: accordo con la #Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzat… - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - marcoconterio : ?????? La #Roma si avvicina al Gallo, Andrea Belotti. ? - origiasmo : @SerieA_EN @RafaeLeao7 @acmilan Peccato che quest'anno la Roma ha Gini,Dybala e Belotti con questi fenomeni e con q… - Robertoro80 : RT @AlfredoPedulla: #Belotti: accordo con la #Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzato qu… -