Beach volley | la medaglia non è una chimera per l’Italia agli Europei I principali avversari degli azzurri

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il quinto posto mondiale di Marta Menegatti e Valentina Gottardi, i noni posti di Nicolai/Cottafava, Lupo/Ranghieri e Scampoli/Bianchin e il 17mo posto di Rossi/Carambula sono ormai storia di oltre un mese fa ma la Nazionale azzurra piò partire da qui per guardare con fiducia all’Europeo di Monaco che scatterà a ferragosto per concludersi il 21 con le finali. La prima cosa che salta all’occhio è che c’è finalmente un movimento femminile che è tornato, dopo un paio di anni di oblio, ad essere protagonista a livello internazionale. I risultati del mondiale ma non solo perchè nel frattempo Gottardi/Menegatti sono salite sul terzo gradino del podio nel Challenge di Agadir, Scampoli/Bianchin hanno vinto il Future di Lecce e il primo aspetto è che le azzurre hanno preso fiducia e ultimamente se la giocano spesso alla pari con rivali anche di livello superiore. Difficile pensare ad una ...

eluclemm : ho sognato di partire per l’America insieme a un mucchio di ragazzini e che Michael Clifford era il mio supervisore… - Nicola89144151 : Agosto, mese di Campionati Europei. Andiamo a vedere il dettaglio: Campionati Europei Multisportivi (11-21/08): C… - moliseweb : Finale Campionato italiano beach volley, tappa gold a Termoli: presente anche Toma - histoniumnet : Sempre grandi emozioni e belle sensazioni, nel condividere un sentito appuntamento sportivo ricordando Davide... - gianni_rotolo : RT @creditosportivo: ??Utimo giorno di medaglie sulla sabbia di Ostia, che vede le coppie formate da Rossini - De Paola e Rocci - Katjia al… -

Tag24

Non poteva quindi mancare il, griffato Cuervo Paloma (Gruppo Montenegro) così come ilTennis E poi il Calciobalilla con la Ricola Table Soccer Cup, magari gustando una ...2.400 euro interamente devoluti per questo scopo benefico e ottenuti con la vendite di t - shirt e con l'organizzazione di un torneo di. Per questo motivo sabato scorso, alla consegna ... Beach volley spettacolo a Lamezia Terme Compie 10 anni il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. Dopo Lignano Sabbiadoro ed Albissola Marina il Tour sbarca sulla Riviera Romagnola, a Cattolica, il 2-3 a ...Due giorni ricchissimi di pallavolo e di ricordo per la seconda edizione di Schiacciamo per Nadia, la manifestazione svoltasi alla Beach Arena per ricordare la pallavolista Nadia Mocci.