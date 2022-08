Basket, Francia esclude da nazionale i giocatori con contratti in Russia e Bielorussia (Di lunedì 1 agosto 2022) Decisione drastica della federBasket francese, che ha annunciato l’esclusione dalla nazionale di tutti i giocatori con contratti in Russia e BieloRussia. Una scelta in chiaro riferimento alla guerra in Ucraina, arrivata dopo che nei giorni scorsi sono arrivati gli ingaggi di di Livio Jean-Charles (4 presenze in nazionale) e Louis Labeyrie (fra i convocati ai Mondiali del 2019) da parte rispettivamente di Cska Mosca e Kazan. In aggiunta a questo, ogni giocatore o componente dello staff della nazionale francese dovrà firmare una dichiarazione in cui si impegna a non legarsi in alcun modo a società russe o bielorusse fino alla fine della guerra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Decisione drastica della federfrancese, che ha annunciato l’esclusione dalladi tutti iconine Bielo. Una scelta in chiaro riferimento alla guerra in Ucraina, arrivata dopo che nei giorni scorsi sono arrivati gli ingaggi di di Livio Jean-Charles (4 presenze in) e Louis Labeyrie (fra i convocati ai Mondiali del 2019) da parte rispettivamente di Cska Mosca e Kazan. In aggiunta a questo, ogni giocatore o componente dello staff dellafrancese dovrà firmare una dichiarazione in cui si impegna a non legarsi in alcun modo a società russe o bielorusse fino alla fine della guerra. SportFace.

sportface2016 : #Basket Decisione drastica in #Francia, esclusi dalla nazionale i giocatori con contratto in Russia e Bielorussia - fantedipicche : RT @Gazzetta_it: In Francia c’è un giocatore mai visto, e può diventare “il più forte della storia”: chi è Wembanyama #Euroleague #nba http… - michgazz : In Francia c’è un giocatore mai visto. E può diventare “il più forte della storia” - di @mariocanfora #wembanyama - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: In Francia c’è un giocatore mai visto, e può diventare “il più forte della storia”: chi è Wembanyama #Euroleague #nba http… - Gazzetta_it : In Francia c’è un giocatore mai visto, e può diventare “il più forte della storia”: chi è Wembanyama #Euroleague… -