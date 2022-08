Barcellona: se parte De Jong, si prova il grande colpo dal Manchester City (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Barcellona vuole Bernardo Silva, fantasista del Manchester City. Come racconta Sport, se Frenkie De Jong partisse in direzione United, i... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilvuole Bernardo Silva, fantasista del. Come racconta Sport, se Frenkie Departisse in direzione United, i...

SntyZero : @InsiderLazio Da qualche parte dovrà pur giocare,quindi finche non va ad un altra squadra io lo aspetterei se non v… - ZonaBianconeri : RT @InsideUnknown00: #Arthur Melo uscirà ma #Juve disposta ad attendere fino all’ultimo se proprio deve pagare parte dell’ingaggio Il gioca… - InsideUnknown00 : #Arthur Melo uscirà ma #Juve disposta ad attendere fino all’ultimo se proprio deve pagare parte dell’ingaggio Il gi… - SantucciFulvio : D'altra parte poteva solo finire nella squadra che mi sta più antipatica in Europa, perfino più del Barcellona - Chemdevil : Accurata e per niente stereotipata descrizione di Barcellona da parte di quattro ragazzine statunitensi che io,… -