BANDAI NAMCO EUROPE annuncia la LINE-UP per la GAMESCOM 2022

(Di lunedì 1 agosto 2022)è lieta dire la sua-up per la, che include tre titoli in arrivo: Park Beyond e The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, giocabili per la prima volta, oltre a One Piece Odyssey. Park Beyond è il nuovo titolo del celebre simulatore di gestione di parchi di divertimento, sviluppato dallo studio tedesco di Limbic Entertainment. Nei panni di un architetto visionario, i giocatori affronteranno il fantastico compito di progettare e gestire ogni singolo dettaglio del parco di divertimento che hanno sempre sognato. The Devil in Me è il nuovo titolo di The Dark Pictures Anthology, la celebre serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire una nuova esperienza di ...

The Devil in Me è stato svelato dae Supermassive Games in molti suoi dettagli nel corso dell'ultimo mese; tuttavia però, nonostante i numerosi particolari svelati, non si era ancora parlato di una possibile data di uscita ...Da oggi 29 luglio Digimon Survive è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, compatibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e per celebrare l'occasione,ha pubblicato il trailer di lancio dell'ibrido visual novel e RPG strategico con i mostri digitali: potete vederlo in fondo alla notizia. I giocatori che acquisteranno il gioco prima del ...