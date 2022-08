Autostrade | regalo ai Benetton e revoca a Toto L’esperto | “Sul Morandi lo Stato temeva che emergessero inadempienze della sorveglianza”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sul crollo del ponteloregolatore e controllore “non ha osato andare in causa perché aveva la coscienza troppo sporca: in tribunale sarebbero emerse le gravisullosulle manutenzioni. L’usura degli stralli era nota”. Marco Ponti, già ordinario di Economia e pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano ed espertoStruttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture durante il governo Conte I, ha un’idea chiara sui motivi del diverso trattamento riservato al gruppoe agli azionisti di Atlantia. A luglio il governo ha deciso dire alla holding deila concessione per l’Autostrada dei Parchi, che scadrebbe nel 2030, riaffidandola ...

