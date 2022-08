Aurora Ramazzotti lo sfogo sui social questo è bullismo non mollo perché vincerebbero loro (Di lunedì 1 agosto 2022) Aurora Ramazzotti si sfoga sui social: «Possono non piacere a tutti, ma questo è bullismo».La strada verso il successo è ripida, accidentata e costellata di haters. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che con l’odio social ha imparato a convivere fin da adolescente. Figlia d’arte, è cresciuta con il pregiudizio di chi non la considerava mai Leggi su people24.myblog (Di lunedì 1 agosto 2022)si sfoga sui: «Possono non piacere a tutti, ma».La strada verso il successo è ripida, accidentata e costellata di haters. Lo sa bene, che con l’odioha imparato a convivere fin da adolescente. Figlia d’arte, è cresciuta con il pregiudizio di chi non la considerava mai

GiusCandela : Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti… - fairysiren99 : RT @adiafora_: Leggo da giorni discussioni su Aurora Ramazzotti e non me ne frega assolutamente niente ma ogni volta c’è almeno una persona… - n_fausta : Aurora Ramazzotti si lamenta in continuazione e non capisce che lei la vive male perché vorrebbe essere acclamata e… - vale_are_many : RT @adiafora_: Leggo da giorni discussioni su Aurora Ramazzotti e non me ne frega assolutamente niente ma ogni volta c’è almeno una persona… - ValeryLilac : RT @adiafora_: Leggo da giorni discussioni su Aurora Ramazzotti e non me ne frega assolutamente niente ma ogni volta c’è almeno una persona… -