QN Motori

RS 6 ,anni della wagon veloce come le supercar. Poco dopo l'inizio del nuovo millennio, l'allora quattro GmbH (oggiSport GmbH) deve decidere quale vettura, dopoRS 4, affidare ...... dandosi poi alla fuga su un'A3 nera. L'uomo fu bloccato in una frazione di Reggio Emilia, ... tre anni, due mesi egiorni di reclusione. Ha dunque iniziato a estinguere la sua pena il 42enne ... Audi RS 6, venti anni della wagon veloce come le supercar - QN Motori Nel primo semestre la casa dei Quattro Anelli cala del 20% nelle immatricolazioni ma migliora i risultati finanziari, accrescendo i ricavi del 2% ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...