Atletica, Mondiali U20 oggi: orari 1° agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 1 agosto 2022) oggi lunedì 1° agosto incominciano i Mondiali Under 20 di Atletica leggera. La rassegna iridata di categoria va in scena a Cali (Colombia), nella prima giornata si assegneranno due titoli: 3000 metri femminili e 5000 metri femminili. L’Italia sarà protagonista con ben 16 azzurri, spicca su tutti il talentuoso Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo dopo aver vinto gli Europei Under 18 superando il muro dei 18 metri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming di oggi 1° agosto ai Mondiali Under 20 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022)lunedì 1°incominciano iUnder 20 dileggera. La rassegna iridata di categoria va in scena a Cali (Colombia), nella prima giornata si assegneranno due titoli: 3000 metri femminili e 5000 metri femminili. L’Italia sarà protagonista con ben 16 azzurri, spicca su tutti il talentuoso Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo dopo aver vinto gli Europei Under 18 superando il muro dei 18 metri. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, gliin, il palinsesto tv edi1°aiUnder 20 dileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su ...

martinplaut : L'Etiopia fa incetta di medaglie ai mondiali di atletica nell'Oregon, primeggiano le atlete del Tigray - Africa Exp… - Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - FidalMilano : #atletica In bocca al lupo ?? a tutti gli azzurri che da domani scenderanno in pista per i Campionati Mondiali under… - sportli26181512 : Mondiali Pentathlon moderno, Elena Micheli conquista la medaglia d'oro: Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mo… -