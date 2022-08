Atletica, Marcell Jacobs: “Sto meglio, l’obiettivo si sposta sugli Europei” (Di lunedì 1 agosto 2022) Ottimismo crescente? Staremo a vedere. Nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport trapela questo sentimento relativamente a Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico a Tokyo festeggia quest’oggi il primo anniversario di quella splendida giornata in cui l’Italia dell’Atletica poté esaltarsi per il doppio oro in pochi minuti di Marcell e di Gimbo Tamberi nel salto in alto alla rassegna a Cinque Cerchi. Di acqua ne è passata sotto i ponti e in questo 2022 outdoor di guai ce ne sono stati davvero troppi per Jacobs. Tutto può essere ricondotto a quel “maledetto” 6 maggio, quando un virus gastrointestinale lo costrinse a dare forfait per il meeting di Nairobi. A seguire sono arrivati il 23 maggio una distrazione al bicipite sinistro (Golden Gala saltato), il 30 maggio un fastidio al gluteo ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Ottimismo crescente? Staremo a vedere. Nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport trapela questo sentimento relativamente a. Il bi-campione olimpico a Tokyo festeggia quest’oggi il primo anniversario di quella splendida giornata in cui l’Italia dell’poté esaltarsi per il doppio oro in pochi minuti die di Gimbo Tamberi nel salto in alto alla rassegna a Cinque Cerchi. Di acqua ne è passata sotto i ponti e in questo 2022 outdoor di guai ce ne sono stati davvero troppi per. Tutto può essere ricondotto a quel “maledetto” 6 maggio, quando un virus gastrointestinale lo costrinse a dare forfait per il meeting di Nairobi. A seguire sono arrivati il 23 maggio una distrazione al bicipite sinistro (Golden Gala saltato), il 30 maggio un fastidio al gluteo ...

