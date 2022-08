Atletica | Battocletti ritorna in pista | sarà presente al Meeting di Nembro

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nadiaè pronta a tornare inai nastri di partenza delCittà di(Bergamo), in programma martedì 2 agosto. L’azzurra è rimasta ai box negli ultimi due mesi a causa di una periostite tibiale, che le ha impedito di prendere parte ai Mondiali di Eugene. L’atleta trentina prenderà parte ai 3000 metri, prima di dedicarsi ai 5000 agli Europei di Monaco di Baviera tra due settimane. Presenti aanche la burundese Francine Niyomukunzi, le britanniche Izzy Fry e Verity Ockenden e altre mine vaganti come Martina Merlo, Marta Zenoni e Martina Tozzi. Nel maschile, invece, occhi puntati su Ossama Meslek che nei 3000 se la vedrà con gli americani Morgan Beadlescomb e Mason Ferlic, l’irlandese Darragh McElhinney e i britannici Emile Cairess e Alex ...

Alla fine dei Mondiali di atletica di Oregon 2022, il dt della squadra azzurra Antonio La Torre fa... Agli Europei di Monaco confido nella fame di Nadia, che ritroveremo". Ma cos'è che non... con Fantini lavoriamo da sei anni e agli Europei mi aspetto la fame di Nadia. Servirà...