Assenza eccellente nell’allenamento congiunto contro il Castel Di Sangro | il motivo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli, dopo l’amichevole di ieri serail Maiorca, sarà impegnato quest’oggicon la rappresentativa deldi, che precederà le altre due amichevoliGirona ed Espanyol. Un ulteriore possibilità per gli azzurri per mettere benzina nelle gambe e per dare spazio a chi non ha avuto particolare minutaggio nelle prime due uscite amichevoli. In vista dell’impegno odierno, la radio ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione, annunciando l’dell’attaccante Victor Osimhen. Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista Valter De Maggio: “Victor Osimhen non prenderà parte all’allenamentoodiernola rappresentativa del ...

LA NAZIONE

... dopo due anni dicausa pandemia Covid - 19, ha dato un segnale di ottimismo con il ritorno ...alle Politiche giovanili Francesco Brianzi che ha ringraziato il cast artistico per l'...... dopo la prima tappa del 5 giugno di Gazzaniga (Bergamo) ha patito l'di Xavier Chevrier il ... nella gara assoluta di 9km, ai piedi del podio, in una comunquequarta posizione (ottavo ... Fare il bagno in Italia E' una garanzia. Toscana sul podio per la qualità dell'acqua Firenze, 1 agosto 2022 - Come stanno le acque di balneazione (mare, laghi e fiumi) in Italia Bene, secondo il report firmato da Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente). Con la Toscan ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...