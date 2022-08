Ascolti TV | Domenica 31 luglio 2022. La Dama Velata in replica (2,1 mln – 16.6%) doppia Canale 5 (1,1 mln – 9.1%). Benissimo Linea Verde Estate (24.8%) (Di lunedì 1 agosto 2022) La Dama Velata Update delle 9:58 >>> I dati relativi al 31 luglio 2022 saranno disponibili alle ore 12, per consentire a Nielsen di effettuare dei controlli tecnici in seguito al rilascio dei nuovi universi. Nella serata di ieri, Domenica 31 luglio 2022, su Rai1 la replica de La Dama Velata ha conquistato 2.125.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 la prima tv di The Crossing – Oltre il confine ha raccolto davanti al video 1.150.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 948.000 spettatori (7%) e 9-1-1 Lone Star 815.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Le Iene presentano – Il giallo di Ponza è scelto da 737.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 Kilimangiaro ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) LaUpdate delle 9:58 >>> I dati relativi al 31saranno disponibili alle ore 12, per consentire a Nielsen di effettuare dei controlli tecnici in seguito al rilascio dei nuovi universi. Nella serata di ieri,31, su Rai1 lade Laha conquistato 2.125.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su5 la prima tv di The Crossing – Oltre il confine ha raccolto davanti al video 1.150.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 948.000 spettatori (7%) e 9-1-1 Lone Star 815.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Le Iene presentano – Il giallo di Ponza è scelto da 737.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 Kilimangiaro ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 31 luglio 2022· La Dama Velata in replica (2,1 mln – 16.6%) doppia Canale 5 (1,1 mln – 9.1%… - occhio_notizie : Ascolti tv, domenica 31 luglio 2022: La dama velata vince contro The Crossing, oltre il confine #ascoltitv… - Mattiabuonocore : Ieri la Mannino in (stra)replica al 3.5% sul Nove. Arriverà mai un suo show? - fabiofabbretti : #LaDamaVelata in replica (2,1 mln - 16.6%) doppia Canale 5 (#TheCrossing 1,1 mln - 9.1%). Il disastro #Ferrari al 1… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv di ???????????????????? di domenica 31 luglio Tutti i dati di #InghilterraGermania dell'Europeo femminile, se… -