Ascolti d’estate: La dama velata in replica convince, male Canale 5 (Di lunedì 1 agosto 2022) Rai 1 punta ancora sulle repliche per la prima serata della domenica e a quanto pare, fa molto bene. Ieri, la prima puntata de La dama velata ( fiction del 2015 con Lino Guanciale e Miriam Leone) è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori. Un ottimo risultato per la prima serata del 31 luglio 2022 che permette a Rai 1 di vincere facile nella gara agli Ascolti del prime time. Su Canale 5 infatti, il film in prima visione, The Crossing-Oltre il confine, non va oltre il milione di spettatori. Una scelta quindi, quella di Rai 1, più che vincente. Dopo gli ottimi dati incassati dalle repliche di Mina Settembre si continua su questa scia. Ascolti tra l’altro, quelli de La dama velata che, nonostante il periodo estivo potrebbero anche crescere, visto che il pubblico, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Rai 1 punta ancora sulle repliche per la prima serata della domenica e a quanto pare, fa molto bene. Ieri, la prima puntata de La( fiction del 2015 con Lino Guanciale e Miriam Leone) è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori. Un ottimo risultato per la prima serata del 31 luglio 2022 che permette a Rai 1 di vincere facile nella gara aglidel prime time. Su5 infatti, il film in prima visione, The Crossing-Oltre il confine, non va oltre il milione di spettatori. Una scelta quindi, quella di Rai 1, più che vincente. Dopo gli ottimi dati incassati dalle repliche di Mina Settembre si continua su questa scia.tra l’altro, quelli de Lache, nonostante il periodo estivo potrebbero anche crescere, visto che il pubblico, ...

b3nzodiaz3pina_ : se d'estate non ascolti aoc e amici miei non conosci il paradiso. - cercamjancora : RT @_maridl: oggi inizia una nuova settimana di tracking FIMI! ?? cercate di dare sempre 10 ascolti min all'EP in modo da raggiungere entra… - Neila86509415 : RT @_maridl: oggi inizia una nuova settimana di tracking FIMI! ?? cercate di dare sempre 10 ascolti min all'EP in modo da raggiungere entra… - simona_soglia : RT @_maridl: oggi inizia una nuova settimana di tracking FIMI! ?? cercate di dare sempre 10 ascolti min all'EP in modo da raggiungere entra… - caroligixyellow : RT @_maridl: oggi inizia una nuova settimana di tracking FIMI! ?? cercate di dare sempre 10 ascolti min all'EP in modo da raggiungere entra… -

Gli archeologi della Rai Per circa uno o due milioni di persone, l'inizio dell'estate ...e longeva trasmissione di Rai3 che a sua volta usa i filmati d'... Techetechete' si è distinto un po' per il successo di ascolti e per un ... Serena Bortone e Alberto Matano, addio estate: decisione improvvisa in Rai E questa mossa spiazzerà sicuramente Barbara d'Urso , che pensava ... che pensava di avere come competitor l'Estate in diretta di ... Gli ascolti la premieranno senza Uomini e Donne di Maria De Filippi ... Ultime Notizie Flash Per circa uno o due milioni di persone, l'inizio dell'...e longeva trasmissione di Rai3 che a sua volta usa i filmati'... Techetechete' si è distinto un po' per il successo die per un ...E questa mossa spiazzerà sicuramente Barbara'Urso , che pensava ... che pensava di avere come competitor l'in diretta di ... Glila premieranno senza Uomini e Donne di Maria De Filippi ... Ascolti d'estate: La dama velata in replica convince, male Canale 5