As: che sorpresa per il Psg, Neymar non è mai stato così disciplinato e sereno (Di lunedì 1 agosto 2022) As rivela la sorpresa del Psg che mai si sarebbe aspettato, quando ha messo in vendita Neymar, a maggio, di ritrovarlo così disciplinato e sereno come in questa preseason. “Quando il Psg ha deciso di mettere in vendita Neymar, a maggio, ciò che la squadra parigina non sapeva era che avrebbero trovato una versione disciplinata del brasiliano in preseason. L’ex giocatore del Barcellona ha anticipato le vacanze dall’11 luglio al 4 luglio, si è messo in forma sin dal primo momento e non ha voluto sapere nulla di un eventuale trasferimento. Quell’impegno, insieme alla sua determinazione nella Supercoppa contro il Nantes, dimostrano che Ney è tornato, seppur gradualmente”. In questo incide anche il modo in cui Galtier fa girare la squadra. Il tecnico francese si è adattato ad un sistema a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) As rivela ladel Psg che mai si sarebbe aspettato, quando ha messo in vendita, a maggio, di ritrovarlocome in questa preseason. “Quando il Psg ha deciso di mettere in vendita, a maggio, ciò che la squadra parigina non sapeva era che avrebbero trovato una versione disciplinata del brasiliano in preseason. L’ex giocatore del Barcellona ha anticipato le vacanze dall’11 luglio al 4 luglio, si è messo in forma sin dal primo momento e non ha voluto sapere nulla di un eventuale trasferimento. Quell’impegno, insieme alla sua determinazione nella Supercoppa contro il Nantes, dimostrano che Ney è tornato, seppur gradualmente”. In questo incide anche il modo in cui Galtier fa girare la squadra. Il tecnico francese si è adattato ad un sistema a ...

BelpietroTweet : Dopo aver negato l’evidenza, il quotidiano progressista si accorge che c’è un’emergenza in atto. Ma, sorpresa, ne a… - gparagone : #Puzzer ed altre novità che arriveranno... Costruiamo le liste #ItalExit per esserci, per stupire come sorpresa de… - napolista : As: che sorpresa per il Psg, #Neymar non è mai stato così disciplinato e sereno Il club lo aveva messo in vendita,… - JacopoSorbo : RT @grotondi: Sono stato l’ideatore del Pdl,partito che univa Fi,An,la Dc,il nuovo Psi.Berlusconi mi riconobbe il rango di co-fondatore,non… - Salvaroma972 : RT @boni15_boni: Il Partito Democratico con questo minestrone è fuori dal campo progressista. La sinistra che si carica sulle spalle e la… -