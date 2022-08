Arthur-Juventus, svolta in arrivo: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 1 agosto 2022) In casa Juventus tiene banco la questione Arthur con il centrocampista in uscita; ecco cosa sta succedendo intorno al brasiliano. Siamo entrati nell’ultimo mese di mercato e per la Juventus sono fondamentali non solo i nuovi innesti ma anche le uscite; la società, infatti, ha bisogno di sfoltire la rosa bianconera considerando come alcuni giocatori non sono più considerati al centro del progetto. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, Arthur; il brasiliano, da quando è arrivato alla Juventus, non è riuscito ad essere quel regista di cui la squadra aveva bisogno. Sul classe 1996 ci sono delle novità. LaPresseTra le difficoltà avute da Arthur troviamo, sicuramente, un tipo di calcio diverso da quello a cui è sempre stato abituato. In ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 agosto 2022) In casatiene banco la questionecon il centrocampista in uscita;staintorno al brasiliano. Siamo entrati nell’ultimo mese di mercato e per lasono fondamentali non solo i nuovi innesti ma anche le uscite; la società, infatti, ha bisogno di sfoltire la rosa bianconera considerando come alcuni giocatori non sono più considerati al centro del progetto. Uno di questi è, senza ombra di dubbio,; il brasiliano, da quando è arrivato alla, non è riuscito ad essere quel regista di cui la squadra aveva bisogno. Sul classe 1996 ci sono delle novità. LaPresseTra le difficoltà avute datroviamo, sicuramente, un tipo di calcio diverso da quello a cui è sempre stato abituato. In ...

