Arriva il musical di “Bridgerton”, ma Netflix fa causa alle autrici (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo l’album vincitore di un Grammy Award, Abigail Barlow ed Emily Bear hanno portato Bridgerton a teatro trasformandolo in un musical in carne ed ossa. Ma Netflix non ha apprezzato e ha fatto causa alle due autrici. E anche Shonda Rhimes ha spiegato perché è giusto che lo streamer prosegua verso questa direzione. Il fascino di Bridgerton ha ispirato anche il mondo dei musical, peccato che la trasposizione non sia ufficiale. Netflix non ha perso tempo e ha prontamente fatto causa alle due autrici che hanno cercato di mettere in piedi un nuovo progetto sonoro intitolato The Unofficial Bridgerton musical. Ma perché tanto scompiglio? A chiarire alcuni dei ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo l’album vincitore di un Grammy Award, Abigail Barlow ed Emily Bear hanno portatoa teatro trasformandolo in unin carne ed ossa. Manon ha apprezzato e ha fattodue. E anche Shonda Rhimes ha spiegato perché è giusto che lo streamer prosegua verso questa direzione. Il fascino diha ispirato anche il mondo dei, peccato che la trasposizione non sia ufficiale.non ha perso tempo e ha prontamente fattodueche hanno cercato di mettere in piedi un nuovo progetto sonoro intitolato The Unofficial. Ma perché tanto scompiglio? A chiarire alcuni dei ...

