Arrestato Matteo Costacurta | origini nobili e patrimonio milionario | è accusato di essere l’esecutore di un tentato omicidio

Cinque persone sono state arrestate: quattro con l'accusa di tentato omicidio e una per estorsione, in seguito all'agguato con sparatoria nei confronti di Alessio Marzani. Al centro dell'indagine conclusa dai carabinieri di Ostia ci sono Elvis Demce, considerato il capo della nuova criminalità romana, l'ex calciatore delle giovanili della Lazio, Daniele Corvesi e infine Matteo Costacurta, il rampollo della nobiltà romana con "la passione per il crimine". L'esecuzione delle cinque misure di custodia cautelare in carcere è stata disposta dal gip Andrea Fanelli, su richiesta dei sostituti procuratori di Roma, Mario Palazzi e Francesco Cascini. Marzani è stato vittima di un agguato nell'ottobre del 2020, quando tre colpi di pistola lo hanno raggiunto prima al torace e poi al fianco mentre si trovava ad Acilia.

