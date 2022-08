Arrestato l’ex manager di Fiera Milano Massimo Hallecker: contestate tangenti sugli appalti (Di lunedì 1 agosto 2022) Arrestato l’ex manager di Fiera Milano Massimo Hallecker per un traffico di tangenti sugli appalti dal valore di 16,5 milioni di euro. Oltre all’ex manager, finito ai domiciliari, ci sono anche altri dieci indagati tra imprenditori e titolari di aziende. Arrestato l’ex manager di Fiera Milano Massimo Hallecker Gli uomini della Guardia di Finanza hanno Arrestato e messo ai domiciliari l’ex manager della Fiera di Milano Massimo Hallecker. Il fermo è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022)diper un traffico didal valore di 16,5 milioni di euro. Oltre al, finito ai domiciliari, ci sono anche altri dieci indagati tra imprenditori e titolari di aziende.diGli uomini della Guardia di Finanza hannoe messo ai domiciliaridelladi. Il fermo è ...

