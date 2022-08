Approvato il bonus ' padri separati' | assegni fino a 800 per il mantenimento dei figli

artigianiliguri : RT @CCIAARIVLIG: ?? ????????? Approvato da @RegLiguria bando ?????????? ???????????????????????? per le imprese del turismo. Domande a FILSE SpA fino al 31 d… - sciltian : @Waltergalleni45 Non è vero che ha approvato la riforma sul dopodinoi? Quella sugli ecoreati? Quella sulle unioni c… - mad3_in_1taly : @untrapcuriosity @lawfox65 @DavidPuente @Disney_IT @ninjamarketing @MarvelNewsIT @TuttoAndroid @spaziogames… - CCIAARIVLIG : ?? ????????? Approvato da @RegLiguria bando ?????????? ???????????????????????? per le imprese del turismo. Domande a FILSE SpA fino… - ggilesccorey : @LorenzoZL74 Due parole: bonus rubinetti. Peraltro pensato, discusso e approvato sotto la supervisione di Sua Compe… -

Dopo mesi diventa realtà la norma che introduce il cosiddetto 'padri separati'. Nonostante la norma, contenuta inizialmente già nel decreto Sostegni del maggio del 2021, si riferisca a entrambi ...Presente nel decreto Sostegninel maggio 2021 , ilera stato "inapplicabile" dai tecnici. Nell'attuale formulazione, gli 800 euro mensili spettano al genitore "che deve provvedere al ...(Teleborsa) - Diventa realtà il bonus per i padri separati, un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno (per un totale di 9.600 euro) erogato ai genitori che non riescono a ...Il bonus per i papà separati è diventato realtà: firmato il decreto attuativo per aiutare chi è in difficoltà a causa della pandemia ...