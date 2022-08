Appello del Pd per un' alleanza senza veti reciproci Calenda | Patti chiarissimi | chiudiamo questa partita

Leggi su agi

(Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - "Da parte mia c'è la volontà di trovare un'intesa e voglio fare di tutto per far sì che l'intesa per l'si raggiunga". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al termine dell'incontro con gli amministratori dem, in merito al confronto in corso con Carlo. "Abbiamo una grande responsabilità: far sì che in Italia le destre sovraniste non prendano il testimone dal governo Draghi, sarebbe stridente immaginare che da Draghi si passi a un governo sovranista", per questo "abbiamo la responsabilità di evitarlo". "Crediamo fortemente nello spirito di coalizione, nel farci carico" di dare un "diritto di tribuna" ad altre forze, ma "nostra disponibilità non va dileggiata. Non diamo diritto di tribuna perché ne condividiamo tutte le idee", ma per "convincere tutti" a votare per il centrosinistra ...