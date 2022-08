Appalti truccati, Guardia di Finanza di Milano arresta ex manager Fiera Milano per corruzione (Di lunedì 1 agosto 2022) Undici gli indagati. L'inchiesta, partita da un esposto della stessa spa, ha individuato tre gare pilotate per un totale di 16,5 milioni. Per le tangenti all'ex responsabile acquisti di Fiera, anche finte fatture di mobili usati e Rolex Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 1 agosto 2022) Undici gli indagati. L'inchiesta, partita da un esposto della stessa spa, ha individuato tre gare pilotate per un totale di 16,5 milioni. Per le tangenti all'ex responsabile acquisti di, anche finte fatture di mobili usati e Rolex

