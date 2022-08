Anna Tatangelo sotto attacco per la storia con Livio Cori | Non giudicate

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 agosto 2022), rispondendo ad alcuni ask su Instagram, ha chiarito certi aspetti del suo rapporto con, ma non solo. La cantante di Sora, infatti, ha fatto una rivelazione molto particolare su di sé. Ecco che cosa ha detto., negli ultimi tempi, è al centro del gossip. La fine della sua lunghissima relazione con Gigi D'Alessio ha fatto molto discutere, in effetti. Una relazione che già all'epoca aveva dato luogo a tanto scalpore, visto che il cantautore napoletano era ancora sposato. Oggi, mentre Gigi è diventato papà per la quinta volta con una donna molto più giovane di lui,è felicemente fidanzata con il rapper partenopeo. Unache ha fatto sognare i tanto fan della ...