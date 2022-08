Andrea Bocelli e David Garrett pubblicano la loro versione di Ave Maria di Shubert (Di lunedì 1 agosto 2022) Fuori il video di Ave Maria di Shubert, dopo che Andrea Bocelli ha ospitato David Garrett al suo concerto tenuto presso il Teatro del Silenzio di Lajatico dove hanno eseguito il brano dal vivo. Il singolo è tratto da Iconic, il nuovo album di David Garrett in uscita il 4 novembre per Deutsche Grammophon. L’artista tornerà in Italia alla fine dell’estate per alcuni imperdibili concerti, ecco le date: 10 settembre GENOVA RDS Stadium (Alive) 11 settembre MILANO Mediolanum Forum (Alive) 6 ottobre BOLOGNA Unipol Arena (Alive) 8 ottobre BOLZANO Palaonda (Alive) 9 ottobre CONEGLIANO VENETO Zoppas Arena (Alive) Ave Maria coverL'articolo proviene da Spettacolo.eu. Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Fuori il video di Avedi, dopo cheha ospitatoal suo concerto tenuto presso il Teatro del Silenzio di Lajatico dove hanno eseguito il brano dal vivo. Il singolo è tratto da Iconic, il nuovo album diin uscita il 4 novembre per Deutsche Grammophon. L’artista tornerà in Italia alla fine dell’estate per alcuni imperdibili concerti, ecco le date: 10 settembre GENOVA RDS Stadium (Alive) 11 settembre MILANO Mediolanum Forum (Alive) 6 ottobre BOLOGNA Unipol Arena (Alive) 8 ottobre BOLZANO Palaonda (Alive) 9 ottobre CONEGLIANO VENETO Zoppas Arena (Alive) AvecoverL'articolo proviene da Spettacolo.eu.

