Anche le influencer piangono. Natalia Paragoni in lacrime: “Troppa competizione” (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche le influencer piangono. Accade a Natalia Paragoni, 24 anni, ex volto di “Uomini e donne” nell’edizione 2018-2019, come corteggiatrice, prima del tronista spagnolo Ivano Gonzalez e successivamente di Andrea Zelletta che poi è diventato il suo fidanzato. La modella e influencer nonostante il successo social (ha un milione di follower) e una vita sentimentale felice (con Zelletta), è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. “Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Ho l’ansia da prestazione, dover essere sempre perfetta”, dice con la voce che trema, faticando a trattenere le ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022)le. Accade a, 24 anni, ex volto di “Uomini e donne” nell’edizione 2018-2019, come corteggiatrice, prima del tronista spagnolo Ivano Gonzalez e successivamente di Andrea Zelletta che poi è diventato il suo fidanzato. La modella enonostante il successo social (ha un milione di follower) e una vita sentimentale felice (con Zelletta), è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. “Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Ho l’ansia da prestazione, dover essere sempre perfetta”, dice con la voce che trema, faticando a trattenere le ...

