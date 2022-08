Analisi ascolti tv 31 luglio 2022 | “La dama velata” in replica stronca Canale5 Ferrari autolesionista in Ungheria al 16 | 1% live su Sky | al 18% su Tv8

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 1 agosto 2022)al top: Tg1 delle 13.30 a 3,681 milioni e 30,3%. Tg1 delle 20.00 a 2,9 milioni e 23,6%. Linea Verde Estate a 2,722 milioni e 24,76%. Techetechete a 2,667 milioni e 19,7%. Reazione a catena 2,542 milioni e 22% con la seconda parte Una buona dose di sport ‘alternativi’ a quelli più popolari nell’arco della giornata in griglia domenica 31, con la Formula 1, il tennis, il calcio femminile e qualche amichevole maschile in primo piano. In questo contesto, in prima serata Rai 1 ha trasmesso ladella fiction La, mentre Canale 5 ha proposto il film in prima tv The Crossing-Oltre il confine. Rai2 ha puntato sui telefilm 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, mentre Rai3 ha proposto la divulgazione para turistica di Kilimangiaro Estate. Le altre generaliste? Italia 1 ha puntato sulla ...