Amore Postatomico conquista il Giffoni Film Festival

Chiude in bellezza il Giffoni Film Festival con l'anteprima assoluta del Film Amore Postatomico che è stato proiettato sabato mattina nella Sala Verde davanti ai giurati della sezione Generator + 18. Presenti in sala il regista Vincenzo Caiazzo e i protagonisti Virginia Apicella, Lorenzo Girardello e Davide Marotta. Il Film prodotto da EWC 2001 in collaborazione con Rai Cinema che tratta temi di stringente attualità come il cyberbullismo, il revenge porn uniti alla salvaguardia del pianeta, è stato accolto da applausi e ovazioni ed ha convinto i giovani in sala, innescando un dibattito costruttivo e interessante. Amore Postatomico, ambientato e girato interamente in Campania, racconta la vicenda di una giovane donna, Titti, ...

Ben altri temi quelli di Amore Postatomico, il lungometraggio prodotto da EWC 2001 in collaborazione con Rai Cinema, che affronta cyberbullismo e il revenge porn. Se ne parlerà il 30 luglio.

PROCIDA – Un in bocca al lupo al "procidano" Antonio Muro presente alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival per l'anteprima del lungometraggio "Amore Postatomico", che lo vede nel cast, prodotto da EWC 2001 in collaborazione con Rai Cinema.

Si conclude domani la 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in corso a Giffoni Valle Piana (SA).