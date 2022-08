Ambulante ucciso, il gip di Macerata convalida l’arresto di Ferlazzo. La procura non contesta l’aggravante dell’odio razziale (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l’Ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). Davanti al giudice per le indagini preliminari di Macerata, Claudio Bonifazi, nell’udienza di convalida che si è tenuta nel carcere anconetano di Montacuto, l’uomo, assistito dall’avvocata Roberta Bizzarri, ha “collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c’è stata alcuna motivazione di tipo razziale”. Come riporta La Repubblica Ferlazzo aveva subito un ricovero in Tso con la diagnosi di tossicodipendente aggressivo con disturbo di personalità, una sindrome bipolare, comportamenti psicotici. Per questo sua madre Ursula era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) È statotodi Filippo Claudio Giuseppe, l’operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l’nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (). Davanti al giudice per le indagini preliminari di, Claudio Bonifazi, nell’udienza diche si è tenuta nel carcere anconetano di Montacuto, l’uomo, assistito dall’avvocata Roberta Bizzarri, ha “collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c’è stata alcuna motivazione di tipo”. Come riporta La Repubblicaaveva subito un ricovero in Tso con la diagnosi di tossicodipendente aggressivo con disturbo di personalità, una sindrome bipolare, comportamenti psicotici. Per questo sua madre Ursula era ...

fanpage : 'Quest'uomo deve dirmi perché ha ucciso mio marito' Ambulante ucciso in strada a #civitanovamarche, la disperazione… - fanpage : #AlikaOgorchukwu ucciso a #CivitanovaMarche, ma per la Lega Marche è colpa degli sbarchi clandestini - Agenzia_Ansa : Ambulante ucciso a Civitanova, polemiche per l'indifferenza e il mancato intervento. Salvini: 'Folle morire così'.… - blogsicilia : ?? Ambulatore ucciso. Ferlazzo resta in carcere. Cos'ha detto al GIP ?? - tg2rai : L'omicidio di #Alika. Convalidato il fermo del 32enne che lo ha ucciso per strada. Ha negato il movente razziale e… -