“Amber Heard aveva rifiutato decine di milioni di dollari dell’allora marito Johnny Depp. Adesso è costretta a vendere la casa per pagarlo”, le nuove indiscrezioni (Di lunedì 1 agosto 2022) Amber Heard e Johnny Depp, dov’eravamo rimasti? Ah sì, al punto in cui l’attrice aveva chiesto che il processo (perduto) contro l’ex marito venisse annullato. Questa la richiesta depositata dai legali di Heard, ritenuta responsabile di tre denunce di diffamazione contro Depp e costretta ad un risarcimento che ammonta ad oltre 8 milioni di dollari. Una cifra che, a quanto pare, la 36enne non possiede. Ecco quindi che si susseguono dettagli e indiscrezioni sull’evoluzione della vicenda che ha fatto parlare il mondo intero: dal web alle tv, passando per i giornali. Ci sono il Daily Mail e il Daily Beast che raccontano di più di 6.000 pagine di documenti non sigillati contenenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), dov’eravamo rimasti? Ah sì, al punto in cui l’attricechiesto che il processo (perduto) contro l’exvenisse annullato. Questa la richiesta depositata dai legali di, ritenuta responsabile di tre denunce di diffamazione controad un risarcimento che ammonta ad oltre 8di. Una cifra che, a quanto pare, la 36enne non possiede. Ecco quindi che si susseguono dettagli esull’evoluzione della vicenda che ha fatto parlare il mondo intero: dal web alle tv, passando per i giornali. Ci sono il Daily Mail e il Daily Beast che raccontano di più di 6.000 pagine di documenti non sigillati contenenti ...

