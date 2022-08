Alonso alla Aston Martin nel 2023: contratto pluriennale. Prenderà il posto di Vettel (Di lunedì 1 agosto 2022) Formula Uno. L’annuncio è arrivato direttamente in un comunicato della scuderia inglese. Per la prossima stagione sportiva, il due volte campione del mondo spagnolo Prenderà il posto di Sebastian Vettel che proprio in Ungheria pochi giorni fa aveva annunciato il ritiro a fine 2022. “All’Aston Martin per vincere, ho ancora fame”, queste sono state, nello specifico, le sue prime parole. Il campione cambia bandiera per il 2023 Dunque, la cosa è abbastanza ufficaile: lo spagnolo Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula Uno nel 2005 e nel 2006, lascerà la Alpine per correre con l’Aston Martin nel 2023. Lo spagnolo succederà al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che giovedì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Formula Uno. L’annuncio è arrivato direttamente in un comunicato della scuderia inglese. Per la prossima stagione sportiva, il due volte campione del mondo spagnoloildi Sebastianche proprio in Ungheria pochi giorni fa aveva annunciato il ritiro a fine 2022. “All’per vincere, ho ancora fame”, queste sono state, nello specifico, le sue prime parole. Il campione cambia bandiera per ilDunque, la cosa è abbastanza ufficaile: lo spagnolo Fernando, due volte campione del mondo di Formula Uno nel 2005 e nel 2006, lascerà la Alpine per correre con l’nel. Lo spagnolo succederà al quattro volte campione del mondo Sebastian, che giovedì ...

