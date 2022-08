Alonso al volante dell' Aston Martin dal 2023

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un campione del mondo per sostituire un altro campione del mondo. Sarà Fernandoa raccogliere il testimone da Sebastian Vettel indalla prossima stagione. Il 41enne pilota spagnolo, attualmente alla Alpine, ha firmato un contratto pluriennale. “L'intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1”, l'annuncio. “Questa squadra sta chiaramente applicando tanta energia e tanto impegno per vincere ed è quindi unae più entusiasmanti ...

"Questa squadra sta chiaramente applicando tanta energia e tanto impegno per vincere ed è quindi una delle squadre più eccitanti della Formula 1 oggi", ha detto. "Ho visto come il team ha