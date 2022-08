Allarme incendi Vigili del fuoco e volontari al lavoro - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) Una domenica di Allarme incendi quella di ieri. Uno è scoppiato nella frazione montelupina del Turbone e ha richiesto il pronto intervento di 14 squadre di volontariato e un elicottero sotto il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Una domenica diquella di ieri. Uno è scoppiato nella frazione montelupina del Turbone e ha richiesto il pronto intervento di 14 squadre diato e un elicottero sotto il ...

occhio_notizie : ?? Allarme incendi a #Battipaglia, tre in poche ore: salvato un cane incatenato | - salernotoday : Allarme incendi a Battipaglia, tre in poche ore: salvato un cane incatenato - TgrRaiFVG : Allarme incendi rientrato in Carso, ma i focolai covano sotto la cenere e la terra bruciata. Anche oggi è stato nec… - Telesardegna : Allerta incendi alta in tutta la Sardegna. Allarme a Nuoro per tre incendi in una settimana [IL SERVIZIO] - cagliaripad : Allerta incendi: nuovo allarme arancione nel Cagliaritano -