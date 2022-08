Alessia e Giulia Pisanu, sorelle travolte dal treno: “Una ha cercato di salvare l’altra” (Di lunedì 1 agosto 2022) Alessia e Giulia Pisanu non erano solo sorelle, erano anche migliori amiche. Rispettivamente 15 e 17 anni, insieme nella vita ed anche nella morte. Anche ieri mattina, alle 6.40, le due sorelle si trovavano insieme sui binari della stazione di Rimini, poco prima che venissero travolte ed uccise dal Frecciarossa. L’impatto è stato così violento che l’identificazione dei corpi sarebbe avvenuta solo attraverso il cellulare ritrovato, ormai semidistrutto. Alessia e Giulia Pisanu, sorelle travolte dal treno: nuova testimonianza Le indagini sulla dinamica della tragedia che ha travolto Alessia e Giulia Pisanu proseguono senza sosta e nel ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 1 agosto 2022)non erano solo, erano anche migliori amiche. Rispettivamente 15 e 17 anni, insieme nella vita ed anche nella morte. Anche ieri mattina, alle 6.40, le duesi trovavano insieme sui binari della stazione di Rimini, poco prima che venisseroed uccise dal Frecciarossa. L’impatto è stato così violento che l’identificazione dei corpi sarebbe avvenuta solo attraverso il cellulare ritrovato, ormai semidistrutto.dal: nuova testimonianza Le indagini sulla dinamica della tragedia che ha travoltoproseguono senza sosta e nel ...

