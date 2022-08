Alburni World Jazz Festival | tutto pronto per la ventottesima edizione

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nel borgo medievale di Serre, in provincia di Salerno, situato alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai piedi dei Monti; si svolgerà nei giorni 10-11-12 agosto ladell’2022. Ad inaugurare ilci sarà ‘lo Sting africano’ ovvero Richard Bona; cantante, bassista e compositore del Camerun che si esibirà il giorno 10 agosto. Con la direzione artistica del cantante e pianistanapoletano Walter Ricci, affiancato dalla società organizzatrice Mr Few, la manifestazione, tra le più longeve della Campania, cambia denominazione inin virtù di una nuova e ristrutturata concezione ...

Il Denaro

L'Jazz Festival 2022 propone un trittico di concerti che vedranno protagonisti il camerunése Richard Bona ; il rappresentante dellamusic italiana Eugenio Bennato con i ...