Aiuti per oltre un miliardo all’Ucraina da Usa e Ue. Zelensky: vittoria più vicina (Di lunedì 1 agosto 2022) Non si fermano gli Aiuti all'Ucraina. oltre un miliardo all'Ucraina da Usa e Ue. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia con un tweet il presidente Usa Joe Biden per il nuovo invio di armi per 550 milioni di dollari annunciato oggi dalla Casa Bianca. "Grazie al Presidente degli Stati Uniti per la leadership, il forte sostegno all'Ucraina e per la comprensione del fatto che la Russia rappresenta una minaccia per tutto il mondo civilizzato - scrive Zelensky su Twitter - Insieme stiamo difendendo i valori della libertà, comuni sia all'Ucraina che agli stati Uniti. Il nuovo pacchetto di Aiuti alla difesa ci porta più vicini alla vittoria"."Abbiamo annunciato oggi che forniremo all'Ucraina una maggiore quantità delle munizioni che le sue forze stanno utilizzando ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 agosto 2022) Non si fermano gliall'Ucraina.unall'Ucraina da Usa e Ue. Il presidente ucraino Volodymyrringrazia con un tweet il presidente Usa Joe Biden per il nuovo invio di armi per 550 milioni di dollari annunciato oggi dalla Casa Bianca. "Grazie al Presidente degli Stati Uniti per la leadership, il forte sostegno all'Ucraina e per la comprensione del fatto che la Russia rappresenta una minaccia per tutto il mondo civilizzato - scrivesu Twitter - Insieme stiamo difendendo i valori della libertà, comuni sia all'Ucraina che agli stati Uniti. Il nuovo pacchetto dialla difesa ci porta più vicini alla"."Abbiamo annunciato oggi che forniremo all'Ucraina una maggiore quantità delle munizioni che le sue forze stanno utilizzando ...

