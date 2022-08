Afghanistan, ucciso da un drone Usa il leader di Al Qaeda Ayman Al Zawahiri (Di lunedì 1 agosto 2022) Il leader di al-Qaeda era succeduto al fondatore di al-Qaeda Osama bin Laden dopo l'uccisione di quest'ultimo nel blitz delle forze speciali statunitensi il 2 maggio del 2011 in Pakistan. I talebani condannano l’operazione Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 1 agosto 2022) Ildi al-era succeduto al fondatore di al-Osama bin Laden dopo l'uccisione di quest'ultimo nel blitz delle forze speciali statunitensi il 2 maggio del 2011 in Pakistan. I talebani condannano l’operazione

pietroraffa : ?? Il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è rimasto ucciso in un attacco Usa in Afghanistan. Lo ha riferito l'Associated Press - lacittanews : Gli Stati Uniti hanno ucciso nel fine settimana in Afghanistan il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri. Lo riporta… - carlasignorile : #Usa, ucciso #Zawahiri, per 11 anni a capo di #AlQaeda US kills #AlQaeda leader in #Afghanistan drone strike - ERivetta : RT @pietroraffa: ?? Il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è rimasto ucciso in un attacco Usa in Afghanistan. Lo ha riferito l'Associated… - Filippo15056359 : RT @putino: Anche AP conferma, gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di Al Qaeda e successore di Bin Laden in un attacco con drone in Afgh… -