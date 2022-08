Afghanistan, operazione Usa contro al Qaeda: «Ucciso il leader al Zawahiri» (Di lunedì 1 agosto 2022) Il leader di al Qaeda, Ayman al Zawahiri, è stato Ucciso in una operazione Usa in Afghanistan. A riportarlo è Bloomberg, dopo che una fonte della Casa Bianca aveva dichiarato: «Durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione antiterrorismo contro un significativo target di al Qaeda in Afghanistan. L’operazione è stata un successo e non ci sono state vittime civili». Nella notte italiana è previsto un discorso alla nazione del presidente statunitense Joe Biden, che fornirà i dettagli dell’operazione. Al Zawahiri, 61 anni, era a capo di al Qaeda dal 2011, quando prese il comando a seguito dell’uccisione di Osama bin Laden. In un ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Ildi al, Ayman al, è statoin unaUsa in. A riportarlo è Bloomberg, dopo che una fonte della Casa Bianca aveva dichiarato: «Durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto un’antiterrorismoun significativo target di alin. L’è stata un successo e non ci sono state vittime civili». Nella notte italiana è previsto un discorso alla nazione del presidente statunitense Joe Biden, che fornirà i dettagli dell’. Al, 61 anni, era a capo di aldal 2011, quando prese il comando a seguito dell’uccisione di Osama bin Laden. In un ...

