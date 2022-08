Addio al personaggio top della famosa serie tv, l’attrice è morta: la notizia poco fa (Di lunedì 1 agosto 2022) Nichelle Nichols è morta. Il figlio dell’attrice, Kyle Johnson, ha annunciato la morte di sua madre domenica sul suo sito ufficiale, scrivendo che è morta sabato notte per cause naturali. “Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per così tanti anni”, ha scritto Johnson. “La luce, tuttavia, come le antiche galassie viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future per godere, imparare e trarre ispirazione. La sua è stata una vita vissuta bene e come tale un modello per tutti noi”. Nichelle Nichols è morta. Addio all’attrice di Star Trek l’attrice ha interpretato il ruolo rivoluzionario del tenente Nyota Uhura nella serie originale di Star Trek. È stata una delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Nichelle Nichols è. Il figlio del, Kyle Johnson, ha annunciato la morte di sua madre domenica sul suo sito ufficiale, scrivendo che èsabato notte per cause naturali. “Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per così tanti anni”, ha scritto Johnson. “La luce, tuttavia, come le antiche galassie viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future per godere, imparare e trarre ispirazione. La sua è stata una vita vissuta bene e come tale un modello per tutti noi”. Nichelle Nichols èaldi Star Trekha interpretato il ruolo rivoluzionario del tenente Nyota Uhura nellaoriginale di Star Trek. È stata una delle ...

